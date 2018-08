Praha Strahovi kloostri raamatukogu viib külastaja kadunud aegade hiilgusesse

Raamatukogu filosoofiasaal näeb välja, nagu ta sobiks kostüümidraama võtteplatsile valatult. Pea et kolme korruse kõrguse ruumi laed on kaetud luksuslike maalingutega ning seinu katavad maast laeni raamaturiiulid. Raamatud neis riiuleis on ehtsad, mitte butafooria. Mida vanem on raamat, seda tugevam on seda ümbritseva atmosfääri tiinus ning kuid neid koguda hulganisti kokku, siis muutub kirjasõna mõju peaaegu hingematvaks. Teoloogilisest saalist saja aasta võrra nooremas, ehitati 18. sajandi lõpus, filosoofiasaalis on rohkem kui 42 000 köidet.