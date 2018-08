Pariisi uudne pissuaarilahendus nörritab kohalikke

Punase katusega karpides kasvavad taimed, kuid privaatsus praktiliselt puudub, mis tähendab, et mehed pissivad suhteliselt avalikult. Karbid ei tööta veega, vaid on täidetud õlgedega, mida tootjafirma Faltazi sõnul on kerge komposteerida. Kastid peavad olema ligipääsetavad autoga, et neid iga kolme nädala tagant tühjendada. Pahameelt on tekitanud ka asjaolu, et need on mõeldud ainult meestele, kuid põhjenduseks tuuakse, et kuna naised vajavad suletud ruumi, siis nii vabastatakse nende jaoks rohkem teisi avalikke tualette.