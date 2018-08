«Reisikaja»: lummava loodusega Fääridel on paati pääsemine elu ja surma küsimus

Riina usub, et Fääridel tuleb võtta aega. «See on paik, milles koged samal ajal tohutut üksiolekut iseendaga ja samas loodusega, selle kõiksusega üheks saamise tunnet,» kirjeldas ta.

Fääridel ei ole looduslikult oma metsloomi, kõik nad on sissetoodud. Koduloomaks number üks on Riina sõnul aga kahtlemata lammas. Sellest hoolimata aga kohalikust poest Fääri saarte lambaliha aga kunagi ei leia, mille põhjuse Riina ka saates paljastab.

Samuti jutustab ta, millist rolli kohalike elus mängib sealne linnurikkus, miks on fäärlaste jaoks ühtehoidmine elu ja surma küsimus ning millised paigad sellel jahedal maal need kõige maagilisemad on.