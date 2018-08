Kontrastses Bathumis kohtuvad Nõukogude Liit ja modernne maailm

Gruusia on imeline maa. Võimsad mäed, võimas kultuur, võimsad inimesed. Korvidega naised ja teel jalutavad lehmad väikestes mägikülades tekitavad tunde, justkui oleksin filmis. «Me naljatame, et meil kehtib tõeline demokraatia – isegi lehmad lähevad sinna, kuhu ise tahavad,» naerab meie giid. Tõepoolest, lehmi ei hoia kinni ketid ega tarad, turnivad teised mäenõlvadel kui mägikitsed. Meie sihtkoht on aga mujal. Suundume viimastel aastatel jõudsalt arendatud Adžaaria pealinna Bathumisse.