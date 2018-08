Rootsi köök Eesti kodurestoranipidaja Merrit Kiho pilgu läbi

Kui juttu tuleb laiemalt Skandinaavia – ja kitsamalt Rootsi köögist – meenuvad eestimaalasele kõige tõenäolisemalt kergelt magusad (kala)kastmed ning salatid.

«Olles nuuskinud nende kõikide retseptides, tuleb tunnistada, et palju on põhjamaises köögis sarnast ning pisut vähem erinevat,» ütles kodurestorani MerMer perenaine ja mitmete kokaraamatute autor Merrit Kiho.

«Kindlasti hiilgavad rootslased oma hapuräime ehk surströmming'uga,» jätkas ta ning ütles end mäletavat selgelt, kuidas ta Rootsis olles esimestel päevadel siiralt imestas, et poes müüakse pahaks läinud konservi, mille kaas oli kõvasti ülespoole kummis.

Pisut hiljem saadi tänu rootslastest sõpradele teada, et tegemist on ühe nende rahvusliku kalaroaga, mida tegelikult süüakse ennekõike augustis ja vastutuult, sest hais on sedavõrd tappev. «Siis on ka nende populaarne kräftskiva ehk vähisöömispidu,» täpsustas Merrit.

Kräftskiva ehk vähisöömispidu on Rootsi üks tuntumaid toidutraditsioone FOTO: Scanpix

Rootsi on Merriti sõnul juba oma geograafilise eripära tõttu – hõlmab see maa ju üle kahe tuhande kilomeetri põhjast lõunasse – looduslikult väga omapärane, mistõttu on ka sealne toidulaud ääretult rikkalik.

Väga põhjaliku ülevaate Rootsi köögist eri piirkondades annab tuntud kokk ja ajakirjanik Jens Linder oma raamatus «Made in Sweden». Põhjast lõunasse on Jens välja toonud eri maakonnad neid iseloomustava toiduga.

Et Merrit elas kolm aastat Rootsis, on tal sellest ajast üht-teist meeles. «Silma jäi, et pea iga pere traditsioon oli küpsetada vähemalt kord kuus hämmastav hulk kaneeli- ja kardemonisaiu, millest enamik sügavkülmutati, et hea võtta nii enda kui ootamatult külla tulnud sõprade kostitamiseks,» rääkis ta.

Lapimaal on Merriti sõnutsi aukohal põhjapõdraliha nii kuivatatult, suitsutatult kui pajaroana, samas lõuna poole tulles võib läänerannikul püüda metsikuid austreid ja sinimerekarpe. Sisemaal on aga populaarsed kitse- ja lehmapiimajuustud.

Rootsimaine keeduvorst ehk falukorv FOTO: Scanpix

«Veel armastavad rootslased oma keeduvorsti falukorv’i, mis samas meid eestlasi oma tagasihoidliku maitsega küllaltki nõutuks jättis,» jätkas ta ajamatka.

Igal piirkonnal on Rootsis oma eripära

Västerbotteni piirkond hiilgab Merriti sõnul marjarohkusega: põldmarjad, murakad, pohlad, metsvaarikad.

Jämtland on aga populaarne kitsekasvatuskoht, kust tulevad rootslaste armastatud kitsejuustud. «Samuti on selles kandis aukohal vanade traditsioonide järgi valmistatud suitsuliha – liha suitsutatakse madalal temperatuuril kolm ööpäeva, seejärel kuivatatakse saadust üle talve neli kuni kuus kuud ning taoliselt valminuna säilib suitsuliha kuni kolm aastat,» rääkis Merrit.

Gästrikland olla aga tuntud räimepüüdmis- ja valmistamiskant. Peale juba mainitud hapuräime (surströmming) on Merriti ütlust mööda tuntud valmistusviisid räime suitsutamine, marineerimine, frittimine ning keetmine.

«Eesti köögist erinevalt hoitakse räimefileesid marineerimisel ööpäeva jagu äädika, soola ja vee lahuses nii, et liha muutub valgeks ja seejärel segatakse kokku eri kastmetega majoneesist, hapukoorest või crème fraîche'ist,» selgitas ta.