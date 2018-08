Adrenaliinijanus turist hukkus sillalt jõkke hüpates

Briti Columbia võimud hoiatavad inimesi, et Hogani hukkumine on sel hooajal juba teine surmaga lõppenud veeõnnetus järveäärses kuurortlinnas Sicamousis.

«Kuigi julgustame inimesi välja minema ning nautima kõike, mida sel piirkonnal on pakkuda, ei väsi me rõhutamast, kui oluline on pöörata tähelepanu siltidele ja hoiatustele, mis on välja pandud teie turvalisuse jaoks,» sõnas Sicamousi politsei esindaja Murray McNeil.