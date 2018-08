Küprosel elav eestlanna: siinne köök on olemuselt lähedane Kreekale

Et valmistada korralik afelia, pannakse liha või, punase veini ja maitseainetega potti vaikselt hauduma. «Olenevalt liha kogusest võib selle valmimine aega võtta kaks kuni kolm tundi. Serveerida võib nii kartuli kui riisiga ja kindlasti käib juurde värske salat,» reetis Helen veel ühe kohaliku kokakunsti saladustest.

Moussaka on Heleni sõnul aga veel üks neist roogadest, mille valmistamiseks peab aega varuma ja üheks söögikorraks seda teha ei ole mõtet. «See roog sobib muide ideaalselt ka külmutamiseks,» teadis naine, kes hoolitseb oma restorani Paradise Restaurant menüü ja roogade eest iga päev ise.

Moussaka on mitmekihiline vormiroog, mille esimene kiht on viilutatud kartul, teine viilutatud suvikõrvits, millele omakorda järgneb kiht hakkliha, mis on vaja eelnevalt valmis teha, järgmiseks kiht viilutatud baklažaane ja lõpuks korralik paks kiht bešamellkastet ehk «kreemi», nagu üks kohalik vanaproua tavatsevat seda nimetada. «Kihtide vahele soola, pipart ja kaneeli,» poetas Helen.

Et moussaka saaks tõeliselt hea, tuleb Heleni sõnul kartul, suvikõrvits ja baklažaanid enne kihtidena ladumist kergelt ära frittida või praadida. «Hakkliha võib teha oma maitse järgi, kuid kindlasti peab see olema tehtud tomatikastmes. «Kreemiga» on veidi rohkem tegemist, sest selle keetmine võtab aega,» õpetas Helen.

«Potti lähevad või, jahu, sool, pipar, kaneel, kanapuljong, veidi brändit, munad, hakitud värske piparmünt ja riivitud halloumi juust,» jätkas ta. Igas peres olevat selle kastme jaoks oma retsept ja enamasti tehakse kõige lihtsam kaste peale. «Minu moussaka retsept pärineb Korfu saarelt ja on seega veidi erinev kohalikust. Süüakse seda rooga koos värske salatiga.»

Muidugi teeb Helen veel teisigi Küprose roogasid. «Talvisel ajal on mõnusaks söögiks valged oad varsselleri, porgandi, sibula ja kanaga. Torkan oad potti keema ja kui peaaegu pehmed, lisan kana ja hakitud aedvilja, veel võib lisada ka hakitud peterselli, soola ja pipart. Süüa koos oliiviõliga ja peale pigistada värsket sidrunimahla. Väga tervislik!» julgustas eestlanna koduseid Küprose köögiga sõbraks saama.

Vana turuhoone Nikosia linnas Küprosel. Värske kraam on siin alati saadaval! FOTO: Scanpix

Küprose kohalik toit on väga tervislik ja värske. «Süüa tehakse meil peamiselt kodus. Tihti kasvatatakse kartul ja muud aedviljad pere ühisel põllulapil. Kes naistest kodus on, ema või vanaema, see vaaritab kogu perele,» teadis Helen. «Kui ülejäänud pere koju jõuab, on söök laual. Sellist valmispakendatud toitu nagu Eestis Küprosel naljalt ei näe,» kostis ta pisut mõtlikult.

Paradise restoran ja Küprose köök

«Meie restorani menüü on praegu veel rahvusvaheline,» jätkas Helen. «Natuke siit ja natuke sealt ja veidi Eestist kah,» naeris ta. Küprose roogadest on menüüsse lisatud kolm-neli enamlevinud rooga ja seda peamiselt turistide tarbeks, sest restorani peamine klientuur on läheduses elavad kohalikud inglased, kes on rohkem oma traditsioonilises köögis kinni. «Näiteks on meil reedel kala tainas ja friikartulid, pühapäeval traditsiooniline ahjuliha kartulite ja aedviljadega,» sõnas Helen.

Eestlanna Helen Kruusimägi peab Küprosel Paphose linnas koos abikaasaga restorani Paradise Restaurant. FOTO: Helen Kruusimägi

Septembrist muutub restorani menüü aga rohkem Vahemere-teemaliseks. «Klientuuri muutumisel tekivad uued toiduvajadused. Suurendame värskete salatite valikut, seda eriti järgmiseks suveks. Ka on suurem huvi tekkinud mereandide vastu,» ütleb Helen. «Samuti vahetame välja mõned liharoad ja lisame juurde pastaroogi,» lubas ta.

Restoran Paradise Paphose linnas, Küprosel. FOTO: Helen Kruusimägi

"Paradise restaurant" Küprosel, Paphose linnas, mille perenaine on eestlanna. FOTO: Helen Kruusimägi

Küprose hakklihapallid (keftedes)

Vaja läheb:

1/2 kg seguhakkliha (loomaliha ja sealiha);

80g riivsaia;

1 tl kuivatatud piparmünti;

1 keskmine riivitud sibul;

1 klaas hästi peeneks hakitud peterselli;

2 muna;

2 keskmist kartulit;

maitse järgi kaneeli, soola ja pipart;

praadimiseks õli

Tee nõnda: