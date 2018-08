Jaapanis evakueeritakse vulkaanihirmus inimesi

Jaapani Meteoroloogiaagentuuri hinnangul on Kuchinoerabujima saare vulkaanilised maavärinad ja väävlitase tõusnud ülikõrgele tasemele, kirjutas news.com.au. Seetõttu tõsteti Tokyost ligi tuhat kilomeetrit lõunas asuva saare vulkaanipurske hoiatus eile neljandale tasemele (kõrgeim võimalik on viies tase). Saarel on alustatud inimeste evakueerimisega.