New Yorgi kohalikud kurdavad, et hipsterturistid on nende elu ära rikkunud

News.com.au kirjutab, et neljatärnihotell McCarren Hotel on New Yorgi kõige lärmakam ööbimiskoht. Alates möödunud aasta juunist on selle koha kohta tehtud 90 öörahu rikkumise kaebust.

Naabrid pole rahul, et hotelli välibasseini äärest kostub alatasa muusika ja lärm. «Siin on nii lärmakas, et tundub, nagu oleks pidu minu enda korteris,» kurdab 71-aastane naaber Chet Iery. «Ja see on inimesi täis ööl ja päeval.»