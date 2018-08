See suurlinn on peagi üleni maa pealt kadunud

Tegemist on Indoneesia pealinna Jakartaga, mis asub soisel alal, Jaava mere ääres. Jakartast voolab läbi 13 erinevat jõge, seega ei tule ilmselt üllatusena, et üleujutused on seal pidevalt probleemiks. Ekspertide sõnul lähevad asjad aga aina hullemaks ning asi pole ainult üleujutustes - massiivne linn ka lihtsalt sõna otseses mõttes aina vajub.

«See, et Jakarta vajub potentsiaalselt maa alla, pole mingi naljaasi,» ütleb Heri Andreas, kes on Jakarta pinnast viimased 20 aastat Bandungi tehnoloogiainstituudis jälginud. «Kui me vaatame oma ennustusi, siis aastaks 2050 on 95 protsenti Põhja-Jakartast uppunud.»

Ning protsessid juba käivad - kümne aastaga on Jakarta 2,5 meetrit sügavamale vajunud ning mõnedes piirkondades jätkub vaje 25 cm aastas, mis on kaks korda rohkem, kui maailmas keskmiselt megalinnad vajuvad.