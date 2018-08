Indiasse reisides tasub teada: elevandi seljas ratsutamine on loomade aastate pikkuse piinamise tulemus

Nora Livingstone loomaõigusrühmitusest Animal Experience International’ist, seletas, et elevandid ei ole erinevalt hobustest ratsutamiseks paslikud loomad. Kuigi ka väiksemad elevandid on suured ja tugevad ning suudavad oma turja peal vajadusel raskusi kanda, ei ole nende selgroogudel lisaraskuse hoidmiseks vajaliku vastupidavusega. Elevandi selgroog tegeleb niigi koguka looma enda keharaskuse toetamisega.

Indias ja mujalgi Kagu-Aasias tegutsevad loomakaitsjad traumeeritud elevantide rehabiliteerimisega. See töö on raske ning tihtipeale võib täiesti trööstitu näida. Vangistuse või taltsutamise üle elanud loomad kannavad endal füüsilise vägivalla tundemärke, arme, mõned on pimedad. Lisaks kipuvad traumeeritud loomad olema pelglikud ning ärevad, kartes õigustatult uut peksu.

Kahjuks on mitmeid turistidele elevantidega kohtumis pakkuvad ettevõtted saanud aru, et hea turustamisnipp on ennast reklaamida elevandi- või keskkonnasõbralikuna. Kuid mõningaid varjupaiku, mis võtavad elevantide käekäiku tõsiselt ikka leidub. Kuid reisides Indiasse või mujale Kagu-Aasiasse peab loomade elust hooliv turist väheke põhjalikult uurima, kus kohtuda elevandiga sääraselt, et tegemist on kõigile osapooltele meeldiva kogemusega.