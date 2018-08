Top 10: nendes riikides makstakse kõrgeimat palka

1. koht Šveits

Kui sul on kindel plaan kolida riiki, kus makstakse kõrgeimat palka, on valik selge. Šveitsis makstakse töötajatele rohkem palka kui kusagil mujal maailmas. Teenindussektori töötajate keskmine palk on Šveitsis 76 800 eurot aastas. Juhid teenivad aga kopsakad 358 000 eurot aastas.

2. koht USA

Teisel kohal on palga maksmises USA. Riik on tuntud oma hea klienditeeninduse poolest ning teenindussektori töötajad teenivadki aastas keskmiselt ligi 50 390 eurot. Juhid teenivad aga ligi kuus korda rohkem ehk keskmiselt ligi 317 200 eurot aastas.

3. koht Luksemburg

Luksemburg võib ju üks väiksemaid riike maailmas olla, kuid seal makstakse kolmandana kõrgeimat palka. Teenindussektori töötajad teenivad aastas keskmiselt 48 490 eurot ning juhid 204 570 eurot.

4. koht Hongkong

Kuigi Hongkong on osa Hiinast, on sellel saarel palgad mäekõrguselt üle maismaal pakutavast. Hongkongis makstakse teenindussektoris palka keskmiselt 37 380 eurot aastas ning juhid teenivad ligi 220 140 eurot aastas.

5.-6. koht Jaapan

Jaapanlased on tuntud oma ennastsalgava töövõime tõttu, kuid tundub, et nad saavad selle eest ka väärilist tasu. Jaapanis teenib teenindussektoris keskmiselt ligi 40 000 eurot aastas ning juhid teenivad keskmiselt ligi 197 670 eurot aastas.

5.-6. koht Saksamaa

IMD raporti kohaselt panevad Saksamaa ettevõtted suurt rõhku väljaõppele, mis on ka töötajate motiveerituse põhjuseks. Lisaks tundub, et töötajate motivaatoriks on ka vääriline palk. Teenindussektori keskmine palk aastas on ligi 35 250 eurot aastas ning juhtide keskmine palk ligi 241 170 eurot aastas.

7. koht Taani

Kuigi Skandinaavia maadest mahtusid esikümnesse vaid Taani ja Rootsi, on nad kõik TOP 30 nimekirjas esindatud. Taanis on küll kõrge tulumaks 29,84 protsenti, kuid sellevõrra on ka palgad kõrged. Teenindussektoris makstakse palka keskmiselt ligi 49 270 eurot aastas ning juhtidele ligi 173 450 eurot aastas.

8. koht Austria

Austriasse ei meelita talente vaid suurepärased suusamäed, vaid kahtlemata ka kõrge palk. Teenindajad teenivad aastas keskmiselt ligi 33 950 eurot ning juhid ligi 221 880 eurot aastas.

9.-10. koht Suurbritannia

Kuigi Brexit võib seda veel muuta, on hetkel Suurbritannia veel kümne kõrgeima palgamaksja seas maailmas. Teenindussektoris teenitakse keskmiselt ligi 38 100 eurot aastas ning juhid teenivad keskmiselt ligi 192 370 eurot aastas.

9.-10. koht Rootsi