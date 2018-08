6 Riia vaatamisväärsust, mida enne suve lõppu külastada

Rohkem kui saja ainulaadse vanaaegse sõidukiga Riia Motomuuseum on omasuguste seas Baltikumi suurim. Ühtlasi on see üks vähestest automuuseumidest, mis lisaks sõidukite säilitamisele tegeleb ka nende restaureerimisega – uus elu on antud kokku enam kui 30 vanaaegsele liikurile.