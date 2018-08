Video: kopteriõnnetusest pääsenud eestlased toodi mäelt alla

Samuti teatasid eestlased juba eile, et kuna see aasta on kuulutatud Tadžikistanis turismi aastaks, jälgib päästeoperatsiooni edenemist president Emomali Rahmon isiklikult.

«Saime just teada, et nad kõik on paigutatud Dushambe Militaarhaiglasse ja nende külastamiseks vajame eriluba. Hetkel me veel päris hästi ette kujuta, mis see eriluba on ja kust see hankida. Aga vast Dushambes saab selgemaks,» seisis postituses.