Maailmaränduri päevik: ei tahaks kirstus lõpetada

Napaneesse oli 140 kilomeetrit, nii et startisin varakult. Karen saatis mind rattaga kuskil kümme kilomeetrit ja vaatas, et ma ikka ilusti kiivrit kannaks. Kui väljas üle 30 kraadi sooja on, pole see just kõige mugavam tegevus, samas ei tahaks kirstus ka lõpetada, kirjutas jalgrattaga ümber maailma rändav Risto Prii.