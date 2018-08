Dubais pandi turist ühes nelja-aastase lapsega klaasi veini joomise eest kartsa

44-aastane Ellie Holman reisis Dubaisse koos oma väikese tütrega, kui nad lennujaamas pärast maandumist kinni peeti ja koos kolmeks päevaks kartsa viidi, kirjutas Airlive.net.

Holmani sõnul hoiti neid «jälgilt haisvas» lennujaama kinnipidamiskeskuses koos tütrega. Neil ei lubatud perekonnaga ühendust võtta, ka mitte Holmani abikaasaga.

Kolme lapse emast hambaarst Holman peab nüüd Ühendemiraatidesse jääma tõenäoliselt vähemalt aastaks ajaks, seni kuni tema juhtumiga tegeletakse.

«Minu väike tütar oli sunnitud häda tegema kongi põrandale. Ma ei ole teda kunagi kuulnud nutmas nii, nagu seal kongis,» rääkis naine väljaandele MailOnline.

Naise sõnul võeti temalt ära pass ning talle öeldi, et dokument jääb kuni olukorra lahenemiseni võimude kätte, mis võib võtta vähemalt aasta.

«Praeguseks on see kõik läinud mulle maksma ligi 30 000 naela (33 630 eurot) kohutukuludeks, muudeks kuludeks ning töölt puudumiseks. Minu kliinik on suletud. Kõik meie säästud on kadunud,» sõnas naine.

Holmani sõnul oli vahistamise põhjuseks see, et ta oli kaheksatunnise lennu ajal tellinud klaasi veini, kuid ametnike huviorbiiti sattus ta kõigepealt aegunud viisaga. Selgus, et tegemist oli viisaga, mis oli mõeldud ühekordseks sisenemiseks. Kuna Holman oli sama viisaga aga mitmeid kordi Dubaisse lubatud, ei osanud ta arvatagi, et see ei kehti.

Pärast aegunud viisa avastamist soovitas ametnik tal samal päeval tagasisõidupilet Londonisse osta. Kuigi Holman palus luba uue viisa taotlemiseks, ei olnud ametnik sellega nõus.