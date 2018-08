Kuninglik pulm muutis selle paiga Inglismaa popimaks reisisihtkohaks

Briti statistikaamet prognoosis enne pulmi, et külastajad toovad tänu hotellis viibimisele ja suveniiride ostmisele riigile sisse ligi 600 miljonit eurot. Forbese andmetel jälgis pulmi teleekraanilt aga suisa 29 miljonit ameeriklast. Kuigi pulmad on ammu möödas, tunneb Windsori linnake endiselt selle mõjusid.

«See on see muinasjutt ameerika tüdrukust, kes abiellub briti printsiga,» selgitas Visit Britaini esindaja Patricia Yates Windsori populaarsuse kasvu. Yatesi sõnul usutakse turismisektoris, et pulm toob sisse veelgi turiste, kes hakkavad üle terve Suurbritannia ajaloolisi paiku külastama.

Windsori loss on nüüdseks tõusnud selle suve kõige külastatumaks turismiatraktsiooniks Suurbritannias, kuid lisaks Windsorile on ka mitmed teised Suurbritannia piirkonnad märganud turistide kasvu. Lossi järel on kõige populaarsem Londoni «Hop on Hop Off» bussiekskursioon, Londoni Tower ja Thamesi jõe kruiis.