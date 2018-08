Ibizal annavad rõdul rippuvad rätikud politseile vihje seaduse rikkumisest

Oma korterit turistidele välja üürivad kohalikud jäävad tihti politseile vahele, kuna rõdul ripub palju käterätikuid, kirjutas The Sun.

Hotelliomanikud üle terve maailma on kodumajutuse populaarsuse tõttu tagajalgadel, kuna kodumajutuse pakkuja ei pea maksma hotellipidajatega sarnaselt makse. See aga tähendab väiksemat hotellide täitumust ning ebaõiglast turgu.

Paljudes Hispaania kuurortpiirkondades, kaasa arvatud Baleaari saartel on kodumajutus nüüd üldse keelustatud. Ainus võimalus kodumajutust pidada on selleks hankida litsents ning hakata iga külastaja pealt makse maksma. Kes jätab selle tegemata, peab maksma kopsakaid trahve.

Baleaari saartel õhutatakse kohalikke ebaseaduslikke kodumajutuse pakkujaid üles andma. Ibizal näiteks teatati juulikuus ametivõime 28 ebaseaduslikust kodumajutuse pakkujast ning see arv kasvab tõenäoliselt veelgi.

Peamiselt on probleeme populaarsetes Vila, Sant Josepi ja Sant Antoni piirkondades pakutava kodumajutusega, kuid sarnane olukord on ka teistes Hispaania kuurortlinnades.

Ibiza turismidirektor Vincent Torres Beneti sõnul võtavad võimud asja väga tõsiselt. Airbnb ja TriAdvisorit on juba hoiatatud ebaseadusliku kodumajutuse reklaamimise eest ning lehekülgedel palutakse tungivalt kontrollida, kas majutuse pakkujatel on litsents või mitte.

Politsei viib Baleaari saartel läbi regulaarseid reide ning näiteks Playa d'en Bossas Ibizal leiti 22 ebaseaduslikku kodumajutust. Lisaks sellele on kohalikud raporteerinud 32 majutuse pakkujat.

Sant Josephis sai politsei vihje, et seal on vähemalt kuus majutuse pakkujat, kuid kohale minnes ei leitud korteritest kedagi eest. Politsei hoiatas, et nad tulevad tagasi kontrollima.