VIDEOBLOGI Üksinda Itaalias: maitseelamused võtavad jalust nõrgaks

Reisipäeviku viiendas osas tutvustab Marian vaatajale autentset Itaalia kööki. Milline ikkagi on see kõige ehedam ja algupärasem Itaalia hõrgutis? Rõhuasetusega Toscana keskuse Firenze eripäradel, saame teada, millal ja kuidas on õige juua aperitivot ning miks on vürtsikad liharoad kohalike seas nii populaarsed.