Video: Norras avati põhjamaade pikim ja kauneim ahviraudtee

Ahviraudtee sõit saab alguse Vatnahalsenis ning lõpeb Kårdalenis Flåmi oru ülemises osas, kusjuures laskuja kiiruseks on sada kilomeetrit tunnis, kirjutas The Local.

Dalsbotteni sõnul ei tea ahviraudteest veel kuigi paljud, mistõttu tuleb inimeste tagasiside ootamisega kannatlik olla. «Me usume, et pikas perspektiivis saab see olema hea. Me arvame, et paljud tahavad seda proovida,» ütles Dalsbotten.