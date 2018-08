Võõras wifi-võrk on suurim küberoht reisil

Viimasel ajal on näiteks tulnud rohkelt uudiseid liba-wifi-võrkudest erinevates USA lennujaamades, kus turiste peibutatakse liituma tasuta võrkudega, millele on antud lennujaama ametliku wifi-võrguga sarnane nimi.

Tegelikkuses haagivad küberkurjategijad aga pahaaimamatu turisti arvuti või nutiseadme oma kontrolli all oleva ruuteri külge ja salvestavad kogu infovahetuse, noppides sealt hiljem välja paroolid, kasutajanimed, krediitkaardiandmed ja muu huvipakkuva.

Samas on selge, et internetiühendus tänapäevasele reisijale asendamatu abimees. Google Maps teejuhina, parimad kaadrid Instagramis, sõpradega tasuta hääl- ning videokõned või lihtsalt uudiste ja sõprade koduste tegemistega kursis hoidmine kuulub tänapäevase reisi juurde. Ka tööasjad saab kiiresti aetud kasvõi teisel pool maakera. Kuidas seda kõike turvaliselt teha?

Esiteks, wifi-võrku logides tuleb veenduda, et tegu on usaldusväärse omaniku ametliku võrguga, mida kurjategijad ei «kuula pealt». Hotellis, kohvikus või lennujaamas tasub selgeks teha, milline on paiga ametlik wifi-võrk ja alles siis sellega liituda.