Turkish Airlines tühistas ekslikult reisija tagasilennu pileti ning ei lubanud teda lennule

John May lendas 28. juulil vabatahtliku töö projekti raames Heathrow lennujaamast Istanbuli, kuid kaks päeva hiljem ei lasknud Turkish Airlines teda enam lennukisse, kirjutas Independent.

May jõudis 28. juulil Istanbuli ning kuna ta reisis vaid käsipagasiga, ei jäänud temast ka pagasikäitluses lisamärki maha.

30. juulil läks ta taas lennujaama, et koju lennata, kuid Turkish Airlinesi töötajad keeldusid teda lennule registreerimast. Põhjuseks toodi see, et mees polevat olnud esimesel lennul ning seega on tagasilennu pilet kehtetu.

Nagu paljudel teistelgi lennufirmadel tavaks, tühistab Turkish Airlines kogu kliendi reisi, kui ta esimesele lennule ei peaks ilmuma.

Turkish Airlinesi töötajad näitasid Mayle arvutist, et tema nime taga oli märge «hilinenud- ei nähtud check-inis.» Selle peale protestis, et lennufirma süsteemis peab olema viga, kuid Turkish Airlinesi esindaja väitis, et mehel ei jää muud üle kui osta uus pilet Heathrowsse.

Tagasi kodus olles võttis May uuesti lennufirmaga ühendust ning selgitas, et ta oli esimesel lennul jõudnud väravasse liiga vara. Seetõttu ei suutnud elektrooniline lugeja tema pardakaarti tuvastada ning üks lennufirma töötajatest sisestas tema pardakaardi andmed käsitsi. Lisaks selgitas ta, et juba lennuki pardal olles istus ta kohal 14C ja tellis toiduks kana, mitte pasta.

Turkish Airlines ei jäänud aga mehe lugu uskuma, hoolimata sellest, et ta esitas neile ka oma pardakaardi, millele lennufirma töötaja oli märke teinud ning oma GPS-il tol kuupäeval ja kellaajal liikumise teekond Heathrow lennujaama ning seejärel Istanbuli lennujaamast otse ühte linnas asuvasse restorani.

Lennufirma keeldus Mayle raha tagasi maksmisest ning avaldas vaid kahetsust, et teda ei lubatud Heathrowst Istanbuli suundudes hilinemise tõttu lennule.

Lõpuks pöördus mees Heathrow lennujaama poole, et paluda tõestuseks videokaamerate lindistusi, mis oleks näidanud tema teekonda lennujaamas lennukini. Samal ajal kui Heathrow lennujaam pani kokku videotõestust, vastas Turkish Airlines lõpuks, et nende süsteemis oli olnud viga.

Lennufirma selgitusel oli Heathrow-Istanbuli lennu check-ini süsteemis olnud rike, mistõttu märgiti mõned reisijad justkui lennukis mitte olnuks. Kuigi plaanis oli reisijad tagasi lennule registreerida, jäi May käsitsi sisestatud info teenindajatele kahe silma vahele ning tema lennuinfo teed tagasi süsteemi ei leidnud.