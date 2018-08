Saaremaal jätkub tegevust tervele perele

«Siin on nii rahulik!» õhkab kaheksa-aastane Oliver köögilaua taga vanaema valmistatud hommikuputru süües. Oleme otsustanud veeta juulikuu Saaremaal ning rahulikum tempo on tõesti selle valiku üheks oluliseimaks põhjuseks. Ometi ei tähenda see tegevusetust või igavust – iga päev on midagi uut ning ägedat avastada, sest Saaremaa on tõeliselt lapse- ja peresõbralik paik.