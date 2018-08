Tšiilis valmistatakse veini hüpnotiseeriva muusikaga

Montesi keldris on 800 prantsuse sügavpunaseks võõbatud tammevaati, mis asetsevad poolringis. Vaatide asetus ja keldri disain loodi püha ja müstilise atmosfääri loomiseks. See peaks olema ideaalne just küpse ja mahlase punase veini valmistamiseks, mille poolest Colchagua piirkond tuntud on.