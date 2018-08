Sardiiniast liiva kaasa toomine lõpeb kopsaka trahviga

Mõnda maalilist paika külastades võib ikka tekkida soov killukest sellest endaga koju kaasa tuua. Sardiiniast liiva kaasa vedamine on aga karistatav, kirjutas MSN.

Sel nädalal sai Napolist pärit, kuid Suurbritannias elav turist ligi tuhat eurot trahvi, kui ametivõimud avastasid, et ta oli Olbia linna lähistel olevast rannast liiva «varastanud.»

Liivavargaid hoiatatakse nüüd, et Sardiinia randadest võetud liiva või merikarpide eest ootab neid 500 eurost kuni 3000 euroni küündiv trahv.

Turistid ei pruugi kotikest või pudelit liivaga täites ise oma väärteo tõsidusest arugi saada, kuid viimastel aastatel on Sardiinia võimud liivavargusesse ülima rangusega suhtuma hakanud.

Randades on väljad ka hoiatavad sildid, millelt on selge, et liiva varastamine pole siin kuidagi tolereeritud.