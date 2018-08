Leedu turismikampaania: oleme Euroopa G-punkt

Leedu pealinna reklaamivad plakatid seatakse üles Berliini ja Londonisse, kirjutas news.com.au. Plakatitel on kujutatud noort naist, kes lamab Euroopa kaardina trükitud voodilinadel ning on lina kokku kägardanud Vilniuse piirkonnas.

«Mitte keegi ei tea, kus see on, aga kui selle leiad, on see imeline. Vilnius- Euroopa G-punkt,» seisab reklaamis, mis üritab linna näidata kui maailmajao avastamata aaret.