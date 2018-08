Ryanairi töötajad streigivad: tühistatud on 400 lendu

24 tundi kestva streigiga on ühinenud Ryanairi töötajad Saksamaal, Rootsis, Iirimaal, Belgias ja Hollandis ning 400 lennu ära jäämisest on teavitatud 50 000 reisijat, kirjutab BBC.

Tegemist on suurima Ryanairi töötajate streigiga, kus protestitakse lennufirmas pakutava palga ja töötingimuste vastu.

Ryanairi esindajate sõnul on lennufirma teinud kõik, mis nende võimuses, et erimeelsusi lahendada.

Euroopa suurim odavlennufirma suutis jõulude paiku suuri streike vältida, kui ettevõte soostus esimest korda oma 30-aastase ajaloo jooksul pilootide ühinguid tunnistama. Kuigi siis jäid streigid ära, on sellest ajast alates Ryanairi töötajad lennufirmaga töötingimuste üle vaielnud.

Hiljuti teatas Ryanair, et 10. augusti streikide tõttu tühistatakse 250 lendu Saksamaal, 104 Belgias ja 42 Rootsis ja Iirimaal.

Eile õhtul aga lükkas Hollandi kohus tagasi Ryanairi avalduse, millega lennufirma proovis oma Hollandi pilootide streigiga ühinemist takistada. See tähendab, et ka 22 lendu Hollandis jääb ära. Sellegipoolest saatis Ryanair kohtu otsusega samal ajal välja teate, et tühistamisi ei tule.