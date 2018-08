SEIKLUSVIDEO! Hirmuäratav kanjon, kuhu saab kinni jääda

Kitsad seinad, mis litsuvad sind laiaks

Spooky kanjon on kurikuulus üle maailma. Selle seinad on nii kõrged, et isegi päeval on pime, ning koridorid ekstreemselt kitsad. Lisaks tuleb ronida ja hüpata, et igalt poolt läbi pääseda, ning sellegipoolest pole päris kindel, et see õnnestub. Meil on aga meeled juba elevil ja ei jõua järgmist kanjonijuppi ära oodata. Üle lageda kõrbe marssida on samuti lahe. Jõudsime siia võrdlemisi hilja, nii et kedagi pole näha. Kuid tegemist on väga populaarsete paikadega, mis nende põnevust ja ainulaadsust arvestades on ka igati normaalne. Olevat tavaline, et pead oma järge justkui vorstisabas ootama, et mõnest kitsukesest kohast läbi pugeda saaks. Meie oleme aga üksi keset eikellegimaad. Päike juba laskub ja varjud venivad pikaks. Tihedas vaikuses tundub tuule vilin ja lendava liiva sihin unenäoliselt vali.

Sissepääsuosa on küllalt lihtne – jalutad aina tõusvate seinte vahel. Kaljuseinad on siin teise iseloomuga: põhimassiks küll seesama Navajo liivakivi, kuid vesi on välja lihvinud teravamaid tahke, mis nagu hambad seintest välja ulatuvad. Neil sakkidel ja ogadel on häid jooni samuti: üles saab ronida kribinal-krabinal ja igal pool leiab koha, kuhu varvas toetada. Kuid on ka negatiivset: kui hooletult seina riivad, kratsib see naha marraskile. Korra unustan ennast filmima, ei vaata korralikult jalgade ette ja kaljusein hööveldab kohe mõnuga mu küünarnukki ja põlve.

Korraga on tee suletud – kivivaring on meie kitsa käigu täis ajanud. See on karm kohtumine reaalsusega. Kui mõni sarnane mürakas peaks praegu plaanitsema alla kukkuda, olekski põhimõtteliselt kõik. Oleme väga tigedad – nii pikalt sai ronitud ja edasi ei saagi? Õnneks avastame ühe tillukese käigu varisenud kivide alt, kust saaks end läbi suruda. Aga kuhu see viib? All on pilkane pimedus. Viskame väikese kivi ette. See kukub jupp aega ja kajab üsna õõnsalt. Aga et me mingil juhul tagasi minema ei nõustu, tuleb hüpata. Kas sellest sisselangenud kohast üldse edasi saab? Kas sealt välja saab? Kaks optimisti otsustavad augu äärel üksmeelselt, et küllap kuidagi ikka saab, vaatame, mis juhtub. Mu kaaslane kargab enne. «Kurivaim, see on ikka päris kõrge,» kostab pärast kõva mürtsatust tema kohkunud hääl. «Kui kõrge?» «Ma ei näe, pime on! Kolm meetrit, ma pakun.»

Hüpe pimedasse tundmatusse