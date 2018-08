USA autofännid: tõelise Euroopa kogemiseks tuleb reisida Eestisse

Kui pikalt selle saate jaoks ringi reisisite?

Michael Ballaban: Me olime selle saate jaoks teel põhimõtteliselt katkematult kolm kuud. Ma arvan, et üks nädal pausi oli vahepeal.

Raphael Orlove: See oli mitu kuud nii, et mõned päevad sõitsime, mõned mitte. Ma arvan, et kõige pikem teel olek järjest oli kolm nädalat jutti läänerannikul. See, et keegi üksteist selle aja jooksul maha ei löönud on puhtalt ime.

Ballaban: Nojah, kes oskab seda öelda, võib-olla mõned inimesed seal ikka mõrvati. Ma ei tea.

Orlove: No kindlasti ei suudaks keegi tõestada, kui Michael Ballaban oleks vahepeal robotiga asendatud.

Mis on kõige erilisemad paigad, kus te reisi jooksul käisite?

Ballaban: Mulle meeldis Vaikse ookeani Kalda kirdeosa, tõesti väga meeldis. Sa lähed sinna ja seal on nii uskumatult kaunis ning inimesed on nii kenad ja neil on ka suurepärane autokultuur seal üleval.

Orlove: Mis veel on väga hea? Tegelikult väga huvitav oli Ocotillo Wells, mis asub Los Angelesest väljaspool kõrbes. Ma ei tea, kas see jõudis saatesse ka, aga üks kaader näitab päikesetõusu Saltoni merelt ning esiplaanil on jupike igasugustest teedest väljapoole jääv ala. See on fantastiline paik, midagi sellist, mida võib tõesti ainult Ameerikas leida. Seal on ilma igasuguste teedeta ala, mis on terve osariigi suurune ning kus pole ühtegi reeglistikku, mis piiraks seda, kus sa sõita tohid. Võid lihtsalt keset kõrbe ühe suvalise punkti valida ja see on su enda teha, et sa avariisse ei satuks. Lisaks oli see paik lihtsalt imeliselt metsik.

Kuhu üldse peaks sõitma, et kogeda «tõelist» Ameerikat?

Ballaban: Ameerikaga on see lugu, et see on nii suur ja mitmekesine. See on umbes sama, et kus näeks tõelist Euroopat. Ma arvan, et USAs võib ükskõik kuhu minna.

Orlove: Eestisse, Michael. Peaks minema Eestisse.

Ballaban: Tõelise Euroopa kogemiseks tuleb niisiis minna Eestisse. No ma arvan, USAs võib minna ükskõik kuhu peale New Jersey ning tõelist Ameerikat kogeda. Niikaua, kui vältida New Jerseyt on kõik hästi.

Orlove: Kõik kohad peale Long Islandi sobivad.

Ballaban: Ei, Long Island on tore koht. Ärge kuulake Raphi, see on tore koht.

Mis on teie arvates automatka eelis lihtsalt lennukiga sihtkohta lendamise ees?