Indoneesias oli maavärina piirkonnas ka kümmekond eestlast

Kui varasemalt levisid kohalikus meedias kuuldused, et hukkunuid on 347, siis Indoneesia kriisikeskuse pressiesindaja Sutopo Purwo Nugroho sõnul on hetkel kinnitatud siiski 259 hukkunu arv, kirjutas BBC.

Jõesaare sõnul on ministeerium kõikide registreerunutega ühendust saanud ning nad on andnud teada, et nendega on kõik korras.