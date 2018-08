Amsterdami punaste laternate tänaval kehtestatakse «puhastuspausid»

Amsterdam plaanib alustada oma kuulsatel punaste laternate tänavatel või teisisõnu Walleni piirkonnas «puhastuspausidega,» et koristajad saaksid päeva jooksul turistidest maha jäänud prügi ja okseloike ära puhastada, kirjutas The Sun.

«Pausid» tähendavad seda, et kindlatel aegadel võidakse inimesed tänavatelt ära ajada, et puhastusteenindajad saaksid korralikult ja segamatult oma tööd teha.

Lisaks kehtivatele meetmetele hakkab Amsterdam nüüd tegema uusi samme selleks, et vähendada survet kesklinnale ning parandada ligipääsu Wallenile, seisis Amsterdami linnavolikogu teates.

Eelmisel kuul kirjutas The Sun, et Amsterdam on muutunud pärast pimedat «seadusteta džungliks,» kus politseil pole kuritegude ja vägivalla vastu võitlemisel enam mingit jõudu.