«Mul pole sellega midagi teha!» ehk turundus Hiiumaa moodi

Minu Hiiumaa Petrone Print Ausalt ja keerutamata. See on kliendile muidugi ideaalne olukord, sest sa oskad end hullemaks valmis panna ja hilisemad ebameeldivad üllatused jäävad olemata.

...Oleme pärast ootamatult katkenud paadisõitu Heltermaalt Rohukülla jäänud nüüd mandrile «vangi» – pähklikooreke keeldub meid tagasi viimast. Väsinud, näljastena ja jamade tõttu õnnetuna viimasel hetkel praamile jõudnuna istume õndsalt lauda söömaaega ootama, road leti ääres juba ära tellitud. Tuleb meie lemmikteenindaja, ulatab meile juustušnitsli, ise samal ajal taldrikusse vaadates. Milline pilk, milline otsmikukorts, ei grammigi naeratust – äärmiselt stiilipuhas!

«See nüüd küll üks õige šnitsel ei ole,» lausub kahetseval toonil. «Nii väike, sellest ei saa üks meesterahvas midagi.»

Meie maigutame suid ja vaatame nõutult üksteise otsa – prael just nagu suurust oleks, täitsa normaalne, mitte üks paha sõna ja mis veel sellest rääkida, et meil on kõhud nii tühjad, et lepiksime kasvõi lastepraega, peaasi, et antakse midagi nina ette… Me ei oska midagi kosta.

Aga ta jätkab meie eest ise: «No ma olen korduvalt kööki öelnud, et sellist ei saa ju müüa – vaja oleks suuremat! Aga nad tellivad neid kuskilt, valmis tehtud, selline mõõt – midagi pole teha.» Teenindaja on silmnähtavalt pettunud ja kuri. Kliendid ilmselgelt mitte.

...Teinekord olen Kärdla suurimas ja esinduslikemas toidupoes. Seisan nõutult juurviljariiulite vahel, ega kindlat soovi olegi, aga müügil olevad suvikõrvitsad hakkavad silma, püüan neid kiigata, mida on võtta ja mis hinnaga. Paraku on saaliteenindaja oma kaubakäru neile just täpselt ette parkinud. Pole viga, upitan veidi ja ikkagi näen kõike, mida vaja.

Hetke pärast jookseb asjaosaline kaubaladuja kohale ja asub varmalt käru eemale lükkama, ise lausudes:

«Nii sa ei näe midagi, ma ikka viin need eest ära, siis parem ülevaade.»

Tänan viisakalt, tema sätib käru paar meetrit eemale paika ja lisab siis:

«Ah, riiulid puha kaupa täis, aga ega siit võtta küll midagi ole. No kõike justkui on, aga vaat, millised välja näevad – kes see neid ikka tahab. Ei nägu ega tegu! Mina ei tea, miks nad midagi korralikumat ei too siia.»

Ma vaatan talle paar minutit paar juhmi näoga järele. Minu jaoks ennekuulmatu müügitaktika. Mulle küll meeldib – ostaks nüüd neid suvikõrvitsaid või kiusu pärast!

...Tõnis istub kord Kõpu kandis ajaviiteks ühes turismitalus, kus ka söögikoht avatud. Istub ja ajab perenaisega juttu nagu saareinimesed ikka. Loomulikult on seesugune olukord perenaisele igati paslik enda rasket elu kurta: