Helsingi lõbustuspargi õnnetuse põhjus on endiselt müsteeriumiks

«Mustekala jääb suletuks kuni me teame, mis juhtus või kuni oleme saanud turvalisust parandada. See jääb suletuks vähemalt nädala lõpuni,» lisas Adlivankin.

Tema sõnul on atraktsiooni põhjalikult kontrollitud, kuid endiselt ei ole leitud masina küljest mitte ühtegi tehnilist viga. Õnnetuse põhjus on tõeline müsteerium, kuna kukkumise hetkel ei olnud ka ühtegi pealtnägijat.

Adlivankini sõnul oli küll atraktsiooni ümber palju inimesi ning mitmed olid ka ise sõidus, ei näinud mitte keegi, mis täpsemalt juhtus. «Reaalsus on see, et laps kukkus atraktsioonilt maha ning see on väga murettekitav. Me võtame seda väga tõsiselt,» sõnas ta.