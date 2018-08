Istanbulis avatakse uus maailma tihedaima liiklusega lennujaam

Istanbuli uue lennujaama üks osadest avatakse 29.oktoobril kui on ka Türgi Vabariigi päev, kirjutas Lonely Planet.

Istanbul New nimeline lennujaam ehitatakse 76,5 miljoni ruutmeetri suurusele alale Istanbuli kesklinnast 35 kilomeetrit põhja suunas. Ehitus viiakse läbi neljas faasis ning esimene osa avataksegi oktoobri lõpus.

Kui lennujaam aga täielikult valmis saab, hakkab seal olema kuus lennurada ning sealt saab lennata 300 eri sihtkohta. Samuti hakkab see mahutama kuni 200 miljonit reisijat, mis teeks selle maailma kõige tihedama liiklusega lennujaama.

Uue lennujaama lennuliikluskontrolli torn on Türgi sümbolist tulbist inspireeritud. Samuti hakkab lennujaamas olema hiiglaslik duty-free ostlemisala ning toitlustusala, mis peaks olema suurem kui enamikes teistes lennujaamades.

Hetkel on Istanbuli peamiseks lennujaamaks Istanbul Atatürgi lennujaam, kuid see on liiga ülerahvastatud ning ka juba oma aega ära elamas. Kui uus lennujaam valmis saab, suunatakse kõik lennud Atatürgi lennujaamast sinna ümber ning vanast lennujaamast saab avalik park.