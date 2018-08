Uus-Meremaal avati maailma suurim ja ekstreemseim inimkatapult

Tegemist on tõeliselt metsiku lennuga, mis pakub kahtlemata korralikku närvikõdi kõigile adrenaliiniotsijatele.

Nevise nimeline inimkatapult viskab huvilise õhku sajakilomeetrise tunnikiirusega, heites ta 150 meetri kaugusele üle all haigutava tühimiku, kirjutas news.com.au. Kuuldavasti on Nevis suurim ja ekstreemseim inimkatapult, mis maailmas leidub.

AJ Hackett kaaslooja Henry van Aschi sõnul on kogemuse juures kõige lahedam see, kui üllatav kogu elamus on. «See kiirus, kõrgus ja seejärel järsk kukkumine. Sa ei tea täpselt millal sa lähed, mis teeb selle veel lõbusamaks,» sõnas Asch.