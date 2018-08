Kas lennukist võib täid saada?

Peatäid on mööda peanahka ringi siblivad ning juuksejuurtele munevad ülimalt ebamugavad parasiidid, keda on juustest küllaltki raske välja saada. Kuigi lennukeid puhastatakse lendude vahel, on siiski võimalik samal istmel varasemalt istunud reisijalt täisid saada, kirjutas Mirror.co.uk.

Briti dermatoloog Dr. Sharon Wongi sõnul täid ei lenda ega hüppa, kuna neil puuduvad tiivad. Enamasti levivad täid lähedase kontakti kaudu ning toituvad peanahast imetud vere kaudu.

«Nad [täid] võivad ilma inimperemeheta ellu jääda kuni 48 tunniks- kui selle aja jooksul on täid ja nende munad tingud kellegi peast välja kukkunud, võivad nad potentsiaalselt edasi levida järgmisele inimesele esemete kaudu nagu padjad, juukseharjad.. ja peatoed,» sõnas ta.

See aga ei tähenda, et lennukisse minnes võiksid kohe endale täid saada. Ka siis kui pärast lennuki puhastamist on istmele jäänud täid, ei pruugi need veel järgmisele inimesele edasi tulla.

Mitmete dermatoloogide arvates on tegemist suisa «ülimadala» riskiga. Briti dermatoloogide ühingu konsultant Dr. Tess McPherson kinnitas, et lennuki peatoelt täide saamise risk on väga madal.

«On vähetõenäoline, et nad hüppaksid peast istmetele, kuna neile meeldivad soojad kohad. Igal juhul jäävad nad ellu vaid lühikeseks ajaks ning muutuvad peas mitte olles üsna kiirelt väheliikuvaks,» selgitas McPherson.

Ta lisas, et tema arvates ei ole vajadust hakata inimestele soovitama lennuki istme märja lapiga puhastamist, enne kui sinna istutakse.