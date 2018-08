Kõik, mida peaksid Ryanairi reedesest streigist teadma

Iiri odavlennufirma piloodid Iirimaa, Belgia ja Rootsi baasides plaanivad reedel kehvade töötingimuste üle kestva vaidluse tõttu streikima hakata. Olenevalt Ryanairi ja pilootide ühingute vahelise vaidluse tulemusest, võivad streigiga ühineda veel ka Hollandi ja Saksamaa piloodid, kirjutas Independent.

Ryanair opereerib 37 riigi 86 lennujaamas ning lennufirma vedas möödunud aastal kokku ligi 130 miljonit reisijat. Alates juuli lõpust on lennufirmat tabanud taas pilootide streikimise laine.

Kui paljusid lende streigid mõjutavad?

Ryanairi esindajate väitel mõjutab 10. augusti streik vaid 20 protsenti nende 300 plaanitud Iirimaalt väljuvatest ning sinna suunduvatest lendudest. Lennufirma teatel on kõigi 3500 streigist mõjutatud reisijaga ühendust võetud.

Belgias aset leidva streigi tõttu on Ryanair pidanud tühistama 104 lendu ning Rootsis 22 lendu.

Kõiki tühistamistest mõjutatud reisijaid on nendes riikides juba e-maili või sõnumi teel teavitatud, kuid lennufirma soovitab igaks juhuks reedel oma lennu toimumine üle kontrollida.

Hollandi pilootide ühingu (VNV) poolt läbi viidud uuringus selgus, et 99,5 protsenti ühingu liikmetest toetab streiki. Arvestades, et piloodid võivad streigist teada anda 12 tundi enne, ei ole välistatud, et ka Hollandi piloodid reedel streigivad.

Saksamaal peavad Vereinigung Cockpiti pilootide ühingu liikmed veel Ryanairiga läbirääkimisi.

Ryanair on palunud kõigil häiritud pilootide ühingutel vähemalt seitse päeva ette streigisoovist teada anda, et lennufirmal oleks aega kliente teavitada.

Kas reisijad saavad kompensatsiooni?

Ryanairi kinnitusel saavad kõik streigist mõjutatud reisijad kas oma raha tagasi või tasuta transfeeri alternatiivsele lennule mõnel teisel päeval.

Võttes arvesse Euroopa Liidu regulatsiooni 261/2004, peab lennufirma lennu hilinemise puhul pakkuma reisijatele nii toitlustamist kui ka majutust, sõltuvalt siis hilinemise ja ka lennu distantsi pikkusest. Sellegipoolest on Ryanairi esindajad väitnud, et streik on «eriolukord» ning väljaspool lennufirma kontrolli, mistõttu ei pea Ryanair reisijatele kompensatsiooni maksma.

«Ryanair siiralt vabandab ome klientide ees nende katkestuste tõttu, mida oleme üritanud iga hinna eest vältida,» sõnas turundusjuht Kenny Jacobs.

«Arvestades, et meie Ryanairi salongipersonalil on suurepärane palk- kuni 40 000 eurot aastas, [neil on] lennutööstuses juhtivad töögraafikud [14 vaba päeva iga kuu], suurepärased müügitasud, vormiriietus tööandja poolt ning kaetud haiguleht, on need streigid täielikult põhjendamatud ning ei saavuta midagi peale perepuhkuste katkestamise,» lisas Jacobs.