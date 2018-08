Maailmaränduri päevik: jõudsin Kanadas paika nimega Jõekääru

Kunagi ammu kirjutas mulle Ainar, et Toronto läheda on väliseestlaste lastelaager ja olen oodatud sealt läbi astuma. Ilmselgelt tundus see super idee. Napilt enne laagri lõppu, nimelt eelviimasel päeval, jõudsin ka kohale. Kohas nimega Jõekääru on lastelaager toimunud juba 65 aastat.

Palju vanemad, kes väiksena seal laagris käisid, on nüüd siin omakorda enda lastega. Jõekääru on nagu tükike Eestit Kanadas. Sissesõidul tervitas mind suur Eesti lipp ja kodune silt kirjaga Jõekääru. Samuti on kõik tänavanimed eestikeelsed. Laagri viimasel õhtul tegime lõket ja käisime saunas. Rääkisin lastele oma reisist ja kuulasin nende lugusi. Suured tänud Jõekääru tiimile toreda õhtu eest. See on väga tore ettevõtmine ja tore on näha, et Kanadas nii tugev Eesti kogukond on.