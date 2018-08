9-aastane tüdruk kukkus Helsingi lõbustuspargis atraktsioonilt alla

Linnanmäki tegevjuhi Pia Adlivankini sõnul oli tüdruk pärast õnnetust ning ka kiirabi saabudes teadvusel. Adlivankini lisas, et kiirabitöötajate sõnul ei olnud tüdruk oma pead ära löönud.

Pärast õnnetust sulgesid lõbustuspargi töötajad koheselt atraktsiooni ning praegu üritatakse välja selgitatakse, mis täpselt juhtus. See on osutunud arvatavast keerulisemaks, kuna õnnetusel ei olnud pealtnägijaid. Adlivankini sõnul ei vaadanud tüdruku vanemad kukkumise hetkel atraktsiooni, mistõttu on ka lõbustuspargil keeruline juhtumis täpset selgust saada.