VIDEOBLOGI Üksinda Itaalias: mida üksi reisimine mulle annab?

Reisipäeviku neljandas osas viib Mariani tee Chiantist tagasi Firenzesse. Kõrgust ja kuumust trotsides ronime Santa Maria del Fiore kuppeltorni ning jalutame Euroopa vanimal sillal Ponte Vecchiol. Sild on kulla- ja teemandipoodide kodu juba aastasadu ning muuhulgas sündis sõna «pankrot» just seal kaubeldes.

Katki löödud laud (banco rotto) oli juba keskajal märk sellest, et ärimehel on raskusi majandamisega ning tema koht ei ole Ponte Vecchio sillal, kuhu on oodatud vaid jõukamad.