Kuus paika maailmas, mille nimeks on Estonia

«Loosiga tõmmati ja läks nii õnnelikult, et lätlased said endale seitse meetrit kõrgema mäe. Siis nad arvutasid välja, et nende Gaiziņkalns on täpselt Suurest Munamäest seitse meetrit madalam. Seega nemad olid selle õigluse jalule seadmisega väga rahul olnud,» selgitas Plumer.