Türklased plaanivad luua Batmani kujulise maakonna

Praeguse petitsiooni näol pole tegemist esimese korraga, kui maakond on üritanud luua lähemat seost oma superkangelasele sarnaneva nimega. 2008. aastal tegi Batmani linnapea Huseyin Kalkan teatavaks, et kavatseb Warner Bros'i ja Batmani filmi režissööri Christopher Nolani kohtusse kaevata Batmani nime kasutamise eest ilma autoritasude maksmiseta.

Linnapea siiski lõpuks kohtusse ei läinud. Seda tõenäoliselt seetõttu, et Batmani koomiksiraamat loodi 1930-ndatel, mis on kaks aastakümmet enne seda, kui Batmani linn endale nime sai.

Maakonna piirjoone muutmise fännid on välja pakkunud ka maakonnakeskuse nime muutmist Gothamiks, Batmani kodulinnaks. Koomiksites ja filmides on Gotham olnud kriminaalne linn, mis on pidevalt enesehävingu äärel. Batmani linn Türgis on aga tegelikult igati meeldiv paik, kus elada.