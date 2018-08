«Reisikaja»: Poola on liiga lahe riik, et sellest lihtsalt läbi sõita

«Me tegelikult ei mõista seda, kui inimesed ütlevad, et Poola on nii mõttetu riik, sõidame sealt lihtsalt läbi,» ütles Sigrid. Lisaks sellele polevat Poola isegi läbisõiduks enam tüütu, kuna riik on täis ehitatud uusi ja mugavaid kiirteid, mis teevad Sigridi ja Neeme sõnul Saksamaa teedelegi silmad ette.

«Mulle tundub, et eestlaste arusaam poolakatest pärineb kuskil 90-ndatest, kui Poola oli tõesti selline ohtlik ja ebameeldiv riik, aga tänaseks päevaks tuleb öelda, et meie kogemused poolakatega on olnud ainult head. Külalislahked, sõbralikud. Tõsi, nad ei oska väga palju keeli, aga sellest pole midagi, sest nad väga palju pingutavad, et aru saada,» selgitas Sigrid.