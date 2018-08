Ekspert annab nõu: 5 olulist asja, millest lapsega reisides kinni pidada

1. Teekond on sama oluline kui sihtkoht

Sihtkohta ja hotelli valides tasub rohkem keskenduda teekonnale ehk vaadata, kas tegemist on otselennuga, millised on väljumis- ja saabumisajad ning kui kaugele ja millega tuleb lennujaamast edasi sõita, annab nõu reisikorraldaja Kidy Tour partnersuhete juht Hille Kibits. See on eriti tähtis väikelastega reisides, sest pikk teekond väsitab neid rohkeim kui täiskasvanuid. Kui peate tegema mitu vahemaandumist, siis proovige neid planeerida ohututesse riikidesse ja päevasele ajale.

Sama oluline on hotelli valides vaadata, kas see on lastele kohandatud või kehtib seal vanusepiirang. Näiteks Türgi kuurortides on perepuhkust pakkuvates hotellides enamik töötajaid valmis igakülgset abi pakkuma ning küsimuste või mis tahes probleemide tekkimise korral saab pöörduda reisikorraldaja kohaliku giidi poole, kes vajadusel leiab arsti või muu vajaliku spetsialisti. Hotellide kohta saab infot nii kodulehelt, reisikorraldajalt kui ka netifoorumitest, kus teised puhkajad kogemusi jagavad.

Enne puhkusele sõitmist küsige nõu oma lastearstilt või apteekrilt – nemad teavad kõige paremini, milliseid vahendeid või ravimeid võib teie lasel puhkusel vaja minna. Samuti tasub konsulteerida kindlustuseksperdiga, kes saab teie perele parima tervisekindlustuse pakkuda ja aidata nii ootamatuid lisakulusid vältida.

2. Laste dokumendid

Esimese asjana peaks kindlasti kontrollima, kui kaua lapse reisidokument kehtib. Seda võiks teha esimesel võimalusel ehk reisi broneerides, sest uue dokumendi taotlemisele kulub kuni kaks nädalat. Kui reisite riiki, kus te pole varem lastega käinud, uurige kindlasti järgi, milliseid dokumente lastelt nõutakse. Välisministeerium soovitab seda kõigepealt küsida sihtkoha riigi esindusest.

Kui lapsega reisib keegi, kes ei ole lapse seaduslik hooldaja, siis peab lisaks lapse dokumendile olema kaasas ka vanemate ühine nõusolek. Sama nõue kehtib ka juhul, kui lapsega reisib ainult üks vanem. Millises vormis ja milliste kinnitustega (nt notari) dokument olema peab, tuleb uurida sellest riigist, kuhu reisitakse või milliseid riike sihtkohta jõudmiseks läbitakse.

3. Jälgige, mida teie laps teeb

Kuigi perepuhkust pakkuvates hotellides rakendatakse laste turvameetmeid, vastutavad ka lapsevanemad ise selle eest, et lapsega midagi ei juhtuks. Pidage meeles, et hotelli territooriumil ja sellest väljapool kehtivad samad ohutuseeskirjad nagu koduski, kuid lapsed on uues põnevas ümbruses tavalisest uudishimulikumad ja seepärast ka vähem ettevaatlikud. Rääkige nendega kannatlikult ja selgitage, et võõras keeles rääkivad inimesed võivad küll sõbralikud olla, aga kellegagi kaasa minna ei tohi ja abi saab hotelli vormiriietuses töötajatelt.

Et väike laps võõras kohas ja suurel hotelliterritooriumil ära ei eksiks, on otstarbekas panna talle kontaktandmetega käevõru. Kui see pole võimalik, kirjutage oma telefoninumber veekindla vildikaga talle käe peale ja õpetage, kellele ja millal seda näidata.