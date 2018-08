Lennufirma lahutas geipaari, et heterod saaksid koos istuda

Nädala alguses läks David Cooley koos oma partneriga New Yorgist Los Angelesse suunduvale lennule. Lennukis olles pöördus nende poole lennusaatja, kes küsis, kas üks meestest oleks nõus oma istekohast loobuma, et üks paar saaks koos istuda, kirjutas Travel+Leisure.

Kui Cooley vastas lennusaatjale, et ka tema on oma kaaslasega paar ning nad soovivad koos istuda, vastati talle, et neil on valida kas istuda lennukis eri kohtadele või lahkuda lennukist.

«Ma ei ole end kunagi varem reisides sedavõrd diskrimineerituna tundnud,» kirjutas Cooley hiljem oma kogemusest Facebookis. Tema sõnul ei oleks nad kaaslasega suutnud terve pika lennu jooksul alandatuse tunnet taluda, mistõttu otsustasid nad lennukist lahkuda.

Cooley lisas, et ta ei suuda uskuda, et 2018. aastal võiks üks lennufirma teha sedavõrd diskrimineeriva vea.

«Me ei lenda enam iial Alaska Airlinesi või nende poolt hiljuti ostetud Virgin Airlines Groupiga. Täname Delta Air Linesi, kes tõi meid turvaliselt koju,» kirjutas mees.

Kuigi võib tunduda, et tegemist oli vaid ühe eksimusega, on LGBT liikumise Movement Advancement Project strateegia ja uurimuse juhi Naomi Goldbergi sõnul selline diskrimineerimise vorm levinum, kui osatakse arvata. Tema sõnul selgus 2017. aasta uuringust, et 36 protsenti LGBT inimestest proovivad hirmust diskrimineerimise ees oma isiklikke suhteid varjata.

«Ilmselgelt selle paari kogemus ei oleks pidanud aset leidma,» sõnas Goldberg The New York Timesile ning lisas et hoolimata sellest, kas see käitumine läheb kokku Alaska Airlinesi väärtuste või poliitikaga, selline olukord siiski juba on aset leidnud.

Alaska Airlines vabandas Cooley ees Twitteris:

«See kahetsusväärne juhtum leidis aset täis müüdud lennu istekohtade segaduse tõttu. Meie poliitikaks on alati olnud perekondi kokku istuma panna, millal iganes see võimalik on. Sellest ei peetud sel korral kinni sel. Meil on kahju, et selline asi juhtus ning me ei soovinud kuidagi härra Cooleyle ja tema partnerile ebamugavust tekitada.»