Itaalia kaotab turistidele olulise soodustuse

Itaalias on iga kuu esimesel pühapäeval sissepääs kõiki riigi muuseumitesse (ligi 480 riiklikku muuseumi) tasuta, nende hulgas ka kuulsasse Rooma Colosseumi, Uffizi galeriisse ja Pompeii arheoloogiaparki Napolis.

Eile teatas aga Itaalia kultuuriminister Alberto Bonisoli, et valitsus kavatseb tasuta pühapäevad lõpetada, kirjutas Travel+Leisure. Bonisoli sõnul võeti otsus vastu, et vältida «meie paikade alahindamist» ning lõpetada ka logistikaprogrammid, mis on loodud tasuta pühapäevadel turistihordide ohjeldamiseks.