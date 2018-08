Hispaania taksojuhid otsustasid palavuse tõttu streikimise edasi lükata

Barcelona on Hispaania linnadest taksojuhtide kaitsmises esirinnas. Nimelt plaanis linn hakata välja jagama iga 30 taksojuhi kohta ühe sõidujagamisjuhi litsentsi. See tähendab, et linnas, kus on ligi 15 000 ametlikku taksot võiks olla vaid 500 Uberi juhti.