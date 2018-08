Valitud paarid saavad võimaluse ööbida Hiina müüril

Öö ühel maailmaimel saavad veeta vaid neli väljavalitut koos oma kaaslastega, kuid kõigil on võimalus erilisele kogemusele kandideerida. Nimelt tuleb selleks kirjutada kuni 550 tähemärgi pikkuni kirjeldus, miks sinu arvates on oluline kultuuridevahelisi piire ületada ning kuidas kasutaksid oma aega Hiina müüril, et uusi ühendusi luua. Võitjate valimisel hinnatakse nende küsimusele vastamise oskust, originaalsust ja loomingulisust.