Eesti tüdruk läks Belize‘i tarantlite ja skorpionite keskele talutöid tegema

See putukaparadiis on Kesk-Ameerikas asuv väike riik Belize. Elanikke on vaid 300 000, kuid Eestiga võrreldes on tänavapilt pisut kirevam. Siin elavad nii mustanahalised, eurooplaste ja indiaanlaste järeltulijad mestiitsid kui ka Kanadast 1950ndatel Belize’i elama asunud amišite moodi menoniidid. Menoniidid ajavad läbi ilma nüüdisaegse tehnikata ning näevad välja nagu vanad eestlased «Tõe ja õiguse» filmis.