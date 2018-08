Video: uues ja uhkes õhulaevas on klaaspõrandad ja privaatsed toad

Hübriidõhulaev Airlander 10 tegi oma esimese testlennu 2016. aastal ning on alates sellest ajast tekitanud lennundusfännide seas palju elevust, kirjutas Lonely Planet. Olles üks maailma suurimaid õhusõidukeid, ei sarnane see tavalisele reisilennukile kuigi palju.

«Õhureis on muutunud kiireks punktist A punkti B liikumiseks. See, mida meie pakume, on viis teekonnast rõõmu tunda,» selgitas HAVi tegevjuht Stephen McGlennan.